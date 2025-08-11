Buchtipp: „Ja, nein, vielleicht“: Cooler als Doris Knecht schreibt niemand über das Altern

Wenn das Leben ein Reparaturfall zu werden beginnt, geht der Spaß erst richtig los – zumindest in Doris Knechts neuem Roman „Ja, nein vielleicht“.
Wenn die Kinder erst einmal ausgezogen sind, bleibt ein leerer Raum zurück. Das dadurch entstandene Vakuum im Leben einer alleinerziehenden Mutter hat die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht mit dem Erstellen „Einer vollständigen Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“, so der Titel ihres letzten Romans, ausgefüllt. In den Umzugskisten des Übergangs von einer Phase in die andere, in der man beginnt, sich für Todesanzeigen zu interessieren, sammelt sich der Ertrag eines Frauenlebens: Manches davon kommt mit, anderes kann weg. Aber wie sieht es im Hinblick auf letzteres eigentlich mit Männern aus? Darauf gibt der neue Roman eine Antwort: „Ja, nein, vielleicht“.