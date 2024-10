Buchtipp Architektur: Nachhaltig wohnen mit Stil

4 Eine offene Raumplanung und große Fenster sorgen für Weitläufigkeit, wie dieses Beispiel aus dem Buch „Natürlich!“ zeigt. Foto: Matthew Williams/Prestel Verlag

Nachhaltiges Wohnen muss nicht auf Kosten des Stils gehen. Wie das funktioniert, zeigen Margot Guralnick und Fan Winston in ihrem neuen Buch.









Ein Bauernhaus aus Hanf in der englischen Provinz, eine Altbauwohnung in Brooklyn, ein Einzimmerhaus im australischen Perth – die Autoren des Buchs „Natürlich!“ beweisen, wie vielseitig und individuell ökologisch korrektes Wohnen aussehen kann. Das ist erfrischend, weil in der Nachhaltigkeitsblase oft dieselben Ökoklischees von minimalistischen Einrichtungen in neutralen Farben bedient werden.