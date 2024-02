Buchtipp Architektur: Ausgezeichnete Tiny Houses und kleine Einfamilienhäuser in der Region Stuttgart

32 Kleines Haus in Brakel von Architektin Heike Falkenberg. Drei Bewohner teilen sich 90 Quadratmeter Wohnfläche. Foto: Reimund Braun/Callwey Verlag

Klein ist größer als man denkt. Das gilt vor allem für Tiny Houses und kleine Einfamilienhäuser, die Raumwunder sind. Das Kompendium „Kleine Häuser“ stellt 50 prämierte Projekte vor, darunter auch vier Häuser von Architekturbüros aus Stuttgart.









Ludwig Mies van der Rohe war nicht nur ein herausragender Architekt, er konnte auch im Unterschied zu den meisten Kollegen seine Vision von der Reduktion und Klarheit beim Entwerfen von Bauten in ebenso einfache wie prägnante Worte fassen. Mit seinem mittlerweile inflationär gebrauchten Leitspruch „Weniger ist mehr“ erfand Ludwig Mies van der Rohe in den 1940er Jahren das Sehnsuchtsmotto nachfolgender Generationen, die in einer möglichst minimalistischen Gestaltung die höchste Form der Eleganz entdecken. In der Theorie klingt das gut, doch in der Praxis wird so ein Leitspruch schnell zum Fluch. Schließlich kann die eigentlich widersinnige Behauptung „Weniger ist mehr“ nur dann eingelöst werden, wenn man bei der Planung und Ausstattung die richtigen Entscheidungen trifft. Minimalismus bedeutet nämlich: Verzicht.