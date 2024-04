1 Grün-schwarz und haarig: So sehen die Raupen des Buchsbaumzünslers aus. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Grün mit schwarzen Punkten: Taucht eine solche Raupe in der Buchsbaumkugel auf, bekommen Gartenbesitzer Panik. Viele Gärtner pflanzen Buchs gar nicht mehr. Stirbt die Kulturpflanze wegen des Zünslers aus?









Stirbt der Buchsbaum bei uns langsam, aber sicher aus? „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt in einem Kundengarten einen Buchs gepflanzt hätten“, sagt jedenfalls Markus Ploppa, der Geschäftsführer des Garten- und Landschaftsbauunternehmens Kriesten in Leonberg. Das liegt nicht an der hübschen, immergrünen Pflanze selbst, sondern an ihrem schlimmsten Feind: Dem Buchsbaumzünsler.