Buchprojekt: Adolescence-Star arbeitet an Projekt für Väter und Söhne

Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Welche Werte sollen dem eigenen Sohn vermittelt werden? Der Vater aus der Erfolgsserie «Adolescence» will darüber ein besonderes Buch veröffentlichen.

London - Emmy-Preisträger Stephen Graham widmet sich nach dem großen Erfolg der Miniserie "Adolescence" einem neuen Projekt zum Verhältnis von Vätern zu ihren Söhnen. Gemeinsam mit der Psychologin Orly Klein ruft der Schauspieler Männer auf der ganzen Welt dazu auf, Briefe an ihre Jungen mit den Gedanken und Weisheiten zu schreiben, die sie weitergeben möchten. Ein Buch mit einer Auswahl soll im Oktober 2026 erscheinen.

"Es gibt wohl eine noch größere Kluft zwischen Vätern und Söhnen als je zuvor", sagte Graham der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge. "Nach "Adolescence" wurde mir bewusst, wie wenig Raum es oft für Väter und Söhne gibt, offen darüber zu sprechen, was es heute bedeutet, ein Mann zu sein."

In der Erfolgsserie spielt der 52-Jährige den Vater des 13-jährigen Jamie Miller (Owen Cooper), der eines Abends mit einem Messer eine Mitschülerin ersticht. Die Serie zeigt eindrücklich die Auswirkungen der Tat auf alle Beteiligten – und löste eine Debatte darüber aus, wie junge Männer erzogen werden und welchen Einfluss Eltern noch haben.

Was bedeutet es, ein Mann zu sein?

Männer jeden Alters können sich an dem Buchprojekt beteiligen und schreiben, was ihre Söhne ihnen bedeuteten. "Und was es bedeutet, ein Mann zu sein", sagte Graham. Auf der Projektseite heißt es von Graham und Klein: "Wir möchten, dass Sie ihm einen Brief schreiben, in dem Sie ihm sagen, was Sie gerne gewusst hätten, als Sie jünger waren, welchen Rat Sie ihm geben möchten, und was Ihrer Meinung nach einen Mann ausmachen sollte."

"Adolescence" war in der ersten Jahreshälfte beim Streamingdienst Netflix millionenfach abgerufen worden. Der Mord an dem Mädchen wird in der Serie genutzt, um die Psyche des Jungen zu erkunden, der von Mobbing, sozialer Isolation und gefährlichen Denkmustern über angeblich erstrebenswerte Männlichkeit überfordert wurde. Graham wurde für seine Darstellung als bester Hauptdarsteller einer Miniserie ausgezeichnet.