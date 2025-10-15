Buchmesse: Der Buchbotschafter mit dem Lastenrad

Lennart Schaefer fuhr von der Leipziger zur Frankfurter Buchmesse. Was hat er auf seiner 10.700 Kilometer langen «Literadtour» durch 16 Bundesländer erlebt?
Frankfurt/Main - 10.700 Kilometer, sieben Reifenpannen und zwei Unfälle liegen hinter Lennart Schaefer. Aber als der 27-jährige Hamburger mit seinem Lastenrad auf der Frankfurter Buchmesse eintrifft, ist seine wertvolle Fracht unbeschädigt: acht Bücher. Mit ihnen radelte er sieben Monate lang von der Leipziger Buchmesse zur Frankfurter Buchmesse – mit Umwegen durch alle 16 Bundesländer, wo er in Buchhandlungen und Schulen Station machte.