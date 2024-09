Bucherscheinung: Blick auf „Magie der fünfziger Jahre“ in Schramberg und dem Umland

1 Der Schramberger Bahnhof in den 1950er-Jahren. Foto: Stadtarchiv

Der Autor Günter Neidinger präsentiert in seinem neuen Buch seltene Fotoschätze und nostalgische Geschichten aus dem Baden der fünfziger Jahre, darunter auch viele aus Schramberg.









Der Autor Günter Neidinger hat in diesen Tagen ein neues Buch mit vielen Fotos aus den fünfziger Jahren veröffentlicht, das auch viele Ansichten von Schramberg enthält. „Die Geburtsstadt meines Vaters und mein Ferienort bei Oma und Opa in der Landenberger Straße“, erklärt er im Begleitschreiben zum Ansichtsexemplar, das er unserer Redaktion geschickt hat. Die Bilder illustrieren die „humorvollen, berührenden und kurzweiligen Geschichten eines Zeitzeugen“, wie Neidinger es formuliert. „Eine Kindheit in den 50er-Jahren“ lautet der Titel des beim Silberburg-Verlag in Tübingen erschienen Buches und „Nostalgische Bilder und Geschichten aus Baden“ der Titelzusatz.