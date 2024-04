Unmut in Schönbronn Bürger wollen nicht auf weiches Wasser verzichten

Die Stadt will Millionen in die Wasserversorgung des gesamten Stadtgebiets investieren. Dies soll die Versorgung mit Trinkwasser in einer möglichen Krisensituation sichern. Die Arbeiten dazu sollen in Schönbronn und Effringen beginnen. Doch dort herrscht so einiger Unmut über die Veränderung.