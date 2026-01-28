Buchenbrandareal in Schönau: Feuchtigkeit in den Mauern

Stadträtin Marika Prekur hat im Gemeinderat Schönau eine kleine Debatte entfacht, ob das Buchenbrandareal umgebaut oder komplett neu gebaut wird.

Marika Prekur hat im Gemeinderat den Umbau des Buchenbrandareals thematisiert. „Die Baukosten in Höhe von 15 Millionen. Euro treiben mich um“, sagte die Freie Wählerin. Auch ein Neubau koste so viel. Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, die für den Neubau angegebenen Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro seien eine Kostenschätzung, keine Kostenberechnung. Wenn die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald (GVV) sich für einen Neubau entscheide, verliere man Zeit. Dann müsste neu geplant werden.

Fehlende Klassenräume „Den Schulen fehlen Klassenräume“, mahnte der Bürgermeister. Container aufzustellen sei teuer. Ein Neubau biete aber auch Vorteile, räumte Schelshorn ein. Über der alten Buchenbrandhalle könne man zum Beispiel nicht mehr Klassenzimmer errichten als die jetzt vorgesehenen, neuen Klassenräume.

Schelshorn spricht derzeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg, um zu erfahren, wie hoch die Förderung für den Umbau des Buchenbrand-Areals ausfällt. Die GVV-Versammlung hat in einer der letzten Sitzungen entschieden, Mittel aus dem „Ausgleichsstock-Programm“ zu beantragen. Der Höchstbetrag der Förderung beträgt vier Millionen Euro.

Putz fällt von der Wand

Alexander Knobel (CDU) wies daraufhin, dass in der Buchenbrandhalle der Putz von den Wänden falle. „Da ist Feuchtigkeit in den Mauern, sonst fällt der Putz nicht von der Wand“, sagte der Christdemokrat. Er plädierte dafür, lieber in einen Neubau zu investieren: „Für den gleichen Preis bekommen wir eine bessere Lösung bei der Raumaufteilung.“

Die 15 Millionen Euro für den Umbau gliedern sich laut Schelshorn auf in drei Millionen Euro für die Mensa, drei Millionen Euro für die Schulräume, sechs Millionen Euro für den Kindergarten. Die weiteren Kosten entfallen auf die Gestaltung des Außengeländes und den Parkplatz. Schelshorn sagte, in die Diskussion „Umbau versus Neubau“ müsse der Architekt einbezogen werden.