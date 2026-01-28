Buchenbrandareal in Schönau: Feuchtigkeit in den Mauern

Stadträtin Marika Prekur hat im Gemeinderat Schönau eine kleine Debatte entfacht, ob das Buchenbrandareal umgebaut oder komplett neu gebaut wird.
Marika Prekur hat im Gemeinderat den Umbau des Buchenbrandareals thematisiert. „Die Baukosten in Höhe von 15 Millionen. Euro treiben mich um“, sagte die Freie Wählerin. Auch ein Neubau koste so viel. Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, die für den Neubau angegebenen Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro seien eine Kostenschätzung, keine Kostenberechnung. Wenn die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald (GVV) sich für einen Neubau entscheide, verliere man Zeit. Dann müsste neu geplant werden.