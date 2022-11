2 Eileen Kohnle zeigt ihr Buch in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen in Donaueschingen. Dort befindet sich der "normale" Arbeitsplatz der Autorin. Foto: Wilfried Strohmeier

Wo der Roman "Die Taleswood Inn Chroniken" genau spielt, verrät die Autorin Eileen Kohnle in ihrem Buch nicht. Doch in dem mystischen Haus in dem alten Wald darf man sich ein bisschen gruseln.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Gebürtig ist die junge Frau aus Mühlhausen bei Schwenningen, sie wohnt in Bad Dürrheim und arbeitet in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen. Die Naturaliensammlung mit den ausgestopften Tieren gefällt ihr besonders, und irgendwie kann man sich durchaus vorstellen, wie der große Bär oder eine der vielen anderen Jagdtrophäen vielleicht in einem ihrer Bücher zum Leben erwacht.

Die Geschichte im ersten Teil der Taleswood Inn Chroniken handelt von einer jungen Frau namens Clara, die von einer Verwandten ein Haus erbt, irgendwo im Nirgendwo, in einem alten Wald. Sie kann sich noch schemenhaft erinnern, dass sie den einen oder anderen Sommer bei ihrer Tante verbrachte und dass die Ferien immer ein wenig mysteriös waren. Und das, was sie in den nächsten Wochen erlebt, demaskiert das Böse und bringt Magisches zum Vorschein.

Bunte Fahne als Zeichen für die Monster

Denn die junge Erbin hängt zur Dekoration eine bunte Fahne hinaus, die sie im Haus findet, ohne zu ahnen, dass dies das Zeichen für die Monster des Waldes ist, dass das Taleswood Inn wieder geöffnet hat. Doch das Böse lauert wo ganz anders, und der Wald ist das Refugium der Monster, das bedroht ist.

Das Buch ist so aufgebaut, als wäre die Autorin diejenige, die beauftragt ist, das Tagebuch der Erbin ins Reine zu schreiben – eine ungewöhnliche Erzählidee, welche Eileen Kohnle da umsetzte.

Als Sechstklässlerin erwacht die Lust am Schreiben

Zum Schreiben kam sie in der sechsten Klasse, auf einem ungewöhnlichen Weg. In Mathe saß sie neben einer Klassenkameradin, mit der sie befreundet sein wollte und die schrieb Kurzgeschichten im Unterricht. Befreundet waren sie zwar am Ende nicht, aber das Geschichten schreiben blieb ihr aus dieser Begegnung erhalten. Und so waren es zu Beginn vor allem Kurzgeschichten, später dann die eher neuere Gattung Fanfiction

Mit 20 hat sie das erste Buch veröffentlicht und auch darin ging es um mystische Magie und um die Anderswelt – ein Happy End hatte es allerdings nicht. "Wahrscheinlich haben mir die Leser das übel genommen", mutmaßt sie. Auch das zweite Buch "Das Café" hat einen großen mystischen Anteil. Ein Mädchen flüchtet sich vor Verfolgern in die erstbeste offene Tür – und ist gefangen, im Café, das zwischen den Welten mäandert. Und um wieder wegzukommen, muss das Mädchen helfen, das Café wieder an jenen Platz zu bringen, an den es gehört.

Nächstes Projekt: ein Horror-Thriller

Der nächste Teil der Taleswood Inn Chroniken ist in Vorbereitung, doch wird es noch ein bisschen dauern, bis es erscheinen wird, denn erst noch will sie eine andere Idee umsetzen: dieses mal einen Horror-Thriller, der dem Erzählmuster "Der Büchse der Pandora" folgt, mehr verrät sie noch nicht. Aber: Es soll ein Page-Turner sein, den man nicht mehr aus der Hand legen will.

Autorin schreibt gerne drauflos

Wenn Eileen Kohnle einen Roman oder eine Erzählung schreibt, gehört sie zu dem Typus Autor, der nicht viel plant, sondern einfach drauflos schreibt. Sie hat sich dabei noch nie in eine Sackgasse geschrieben, die Figuren finden immer wieder einen Weg, sich zu befreien, wenn es brenzlig wird.

Bibliothekarin betreibt auch Stockkampf

Zeit zu schreiben hat sie sich genügend eingeräumt. Ihr "normaler" Job in den Fürstenberg-Sammlungen macht der gelernten Bibliothekarin großen Spaß und zum Ausgleich betreibt sie Konga Jutsu, eine Art Stockkampf. Und wer weiß, vielleicht bekommt eine ihrer nächsten Hauptfiguren genau das gleiche Hobby, um sich gegen die mystisch-bösen Mächte zur Wehr zu setzen.

Info: Das Buch

Die Taleswood Inn Chroniken, Autorin: Eileen Kohnle, ISBN: 978 3 00 072928 7, Seiten: 182, Preis: 11,99 Euro, erhältlich bei Morys Hofbuchhandlung.