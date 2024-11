1 Jochen Heckmann bei seiner kürzlich stattgefundenen Lesung in Bad Dürrheim. Foto: Wilfried Strohmeier

Paris, Berlin, Schwarzwald – und irgendwo dazwischen spielt „tanzen, fallen, fliegen“. Verankert ist der Roman im Jahr 1989.









Julian zieht in die Welt hinaus, um Profitänzer zu werden. Weg von dem kleinen verträumten Schwarzwalddorf in die Metropole Paris. Sinnbildlich steht der Titel für den Tänzer, die Mauern, die in der Realität und in den Köpfen fallen, und für die Flügel, die die er bekommt, um hinaus zu fliegen in sein Leben, das Abenteuer verspricht.