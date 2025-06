1 Sie stellten Vergangenheit und Gegenwart von Schiltach dar. Foto: Ziechaus Neben dem Gemälde von Norbert Stockhus macht sich die Stadt Schiltach mit ihrer Chronik ein weiteres Geschenk zu ihrem 750-jährigen Bestehen.







„Wer Schiltach liebt, der liest nach“, was über 60 Autoren erzählen vom Leben aus 750 Jahren am Zusammenfluss von Schiltach mit der Kinzig, empfahl Bürgermeister Thomas Haas das Lesen in der Chronik.