1 Für Krystyna Laskowski sind die Therapiepferde ihre Familie. (Archivfoto) Foto: Moosmann

Krystyna Laskowski ist jemand, der viele Schicksalsschläge verkraften musste, aber trotzdem immer wieder neuen Mut gefasst hat. Nun ist im Silberburg-Verlag ein Buch über ihre bewegende Lebensgeschichte erschienen.

Fluorn-Winzeln/Dornhan - Krystyna Laskowskis schwerer Lebensweg begann damit, dass sie ihre Mutter nie kennengelernt hat. Nur wenige Tage nach ihrer Geburt wurde sie, in eine Zeitung eingewickelt, vor einem Flüchtlingslager bei Heilbronn gefunden.

Ihre von Arbeit und Angst geprägte Kindheit verbrachte sie in Heimen, wo sie immer wieder misshandelt wurde. Auf der Flucht vor den Schlägen wagte sie sich eines Tages in einen Stall mit einem besonders wilden Hengst, den alle fürchteten. "Lieber lass’ ich mich vom Hengst tottrampeln", dachte sich die kleine Krystyna damals und entdeckte dabei unerwartet die Liebe zu den Pferden, die ihr in dieser Situation und einigen anderen Schutz boten.

Später warteten viele weitere Herausforderungen auf die Pferdezüchterin und -therapeutin, die bis vor zwei Jahren eine Araber-Reitschule im Staffelbachtal in Winzeln betrieben hat. So saß sie aufgrund eines Unfalls zeitweise im Rollstuhl und verlor ihren früheren Hof durch einen Brand.

Pachtvertrag gekündigt

Doch Krystyna Laskowski hielt den Kopf oben, machte immer weiter und fand im Staffelbachtal vorerst ihre Heimat.

Weil ihr dann jedoch der Pachtvertrag gekündigt werden sollte, drohte sie, ihre elf Pferde, ihre Familie, zu verlieren. Ein paar der Tiere hatte sie einst vor dem Schlachter gerettet, einige selbst aufgezogen. Die Pferde hatten sie ihre schwere Vergangenheit überstehen lassen und ihr immer Kraft gegeben.

Der Verein Pferdeglück Reittherapie gründete sich, um Geld für die Pferdeflüsterin zu sammeln und sie bei der schwierigen Hof-Suche zu unterstützen. Mit Erfolg: Im Juli 2019 zog Laskowski mit ihren Pferden nach Dornhan auf den Eschenhof. Seitdem bietet sie von dort aus therapeutisches Reiten für Kinder und Erwachsene mit und ohne Handicap an. Laskowski arbeitet unter anderem mit MS-Kranken.

Über die bemerkenswerte Pferdeliebhaberin und -flüsterin, die trotz so vieler Rückschläge nie den Mut verloren hat, ist nun ein Buch mit 160 Seiten und rund 80 Abbildungen erschienen, verfasst von Simone Heyder und Sonja Faber-Schrecklein, das die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Krystyna Laskowski nachzeichnet. Für 19,99 Euro ist es im Buchhandel erhältlich.