Buch in Rottenburg vorgestellt: Eine oft schwer zu ertragende Materie

Karlheinz Heiss recherchiert seit Jahren zu Missbrauch in der katholischen Kirche und fordert echte, ehrliche Aufklärung
Dass es in der katholischen Kirche nicht nur individuelle Verfehlungen, sondern ein systemisches Problem mit Missbrauch gab, räumt diese inzwischen selbst ein. „Für mich sind auch die Bischöfe ein Teil des Problems“, sagt Karlheinz Heiss. Der frühere Rottenburger Musikschulleiter und inzwischen in Entringen lebende Autor recherchiert seit Jahren zu Missbrauchsfällen und hat mehrere Bücher dazu veröffentlicht.