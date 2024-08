Buch erschienen: Horber Sommelier schreibt über seinen Weg nach Santiago

1 Georg Djuga hat ein Buch über seine Erlebnisse als Pilger geschrieben. Foto: Morlok

Georg Djuga war seit dem Jahr 2008 – genauer gesagt, seit dem 24. Juli 2008, immer mal wieder weg. Er war dann auf „seinem Camino“, dem beschwerlichen Weg nach Santiago de Compostela. Dafür ließ er sich mehr als 13 Jahre Zeit.









Es war eine Wanderschaft, die sein Leben auch in den Zeiten des Nichtwanderns wesentlich mitprägte. Im Gegensatz zu vielen anderen Pilgern, die ihre Erlebnisse auf diesem steinigen Weg zu sich selbst oft in Bildern festhielten und sie ihren Mitmenschen in einem Vortrag näherbringen, hat sich der ehemalige Pädagoge und heutige Weinhändler die Mühe gemacht, seine Geschichte auf 257 gedruckten Seiten zusammenzufassen. „Ein Sommelier auf dem Weg nach Santiago“ lautet der Titel des Buches, das überall im Buchhandel erhältlich ist.