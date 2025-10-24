Buch eines Ettenheimer Fotografen: 140 Bilder zeigen das harte Leben von Handwerken, die auf die Walz gehen

Holger Keifel aus Ettenheim bekam bereits viele Berühmtheiten vor die Kamera. In seinem neuen Werk widmet sich der Fotograf nun einer jahrhundertalten Tradition.
Junge Menschen in Arbeiterkluft, schwarzen Hüten und hölzernen Gehstöcken – alles, was sie besitzen, tragen sie am Körper. Die Rede ist von Wandergesellen. Das sind frisch ausgebildete Handwerker, die ihr Zuhause für mindestens drei Jahre und einen Tag verlassen, um durchs Land zu ziehen – und zu arbeiten. „Das ist nicht einfach“, erklärt Holger Keifel im Gespräch mit unserer Redaktion. In seinem neuen Buch „Wanderschaft“ hat der Ettenheimer Fotograf rund 140 solcher Handwerker porträtiert.