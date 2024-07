Pflegeausbildungspreis 2023 Preisträgerin der BSZ möchte Pflege in den Fokus bringen

Die ehemalige BSZ-Schülerin Tabitha Reusch hat den Pflegeausbildungspreis 2023 gewonnen. Bei der Preisverleihung in Berlin hat Reusch 1000 Euro an Presigeld erhalten. Besonders am Herzen liegt ihr aber, die Pflege in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.