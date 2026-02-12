BSZ Hechingen: Feueralarm mit Evakuierung unterbricht Infotag nur kurz

Der Infotag am Beruflichen Schulzentrum Hechingen machte Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Zollernalbkreis Lust auf ihre künftige Schule.

Das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) informierte am Infotag der Beruflichen Schulen des Zollernalbkreises über sein vielfältiges Angebot. Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real-, Gemeinschaftsschulen und auch allgemeinbildenden Gymnasien aus Balingen, Bisingen, Burladingen, Haigerloch, Hechingen und Rangendingen konnten einen Einblick in das vielfältige Angebot des Schulzentrums bekommen.

So lernten sie ihre mutmaßliche künftige Schule aus nächster Nähe kennen und konnten direkt den nächsten Karriereschritt einleiten. Gegen Mittag und Nachmittag informierten sich auch viele Eltern gemeinsam mit ihren Kindern über die Schule.​

Bestens aufgenommen wurden die Gäste dabei nicht nur von den BSZ-Lehrkräften, sondern vor allem durch BSZ-Schülerinnen und -Schüler. Einige hatten die Aufgabe, die Jugendlichen von außerhalb zu begrüßen und zum jeweiligen Ziel zu bringen, andere informierten über die unterschiedlichen Profile der Schule.​

Spannende Mitmachangebote

​Sehr gerne wurden dabei verschiedene Mitmachangebote angenommen. VR-Brillen, mit denen das menschliche Skelett samt Muskelapparat studiert werden konnte, Quizze zu verschiedenen Fächern bis hin zum fachgerechten Wickeln von Puppen – für alle Interessen war etwas dabei.​

So auch für Madeline Gregus, die gerade noch die 9. Klasse der Sichelschule in Balingen besucht. Sie informierte sich genauer über das „AVdual“ und das Profil Hauswirtschaft. Dass sie dabei gleich praktisch aktiv werden und einen Schlüsselanhänger nähen konnte, machte ihr sichtlich Spaß: „Mir gefällt es hier richtig gut. Ich denke, das wird meine neue Schule“, sagte sie. Ihre begleitende Lehrerin Swenja Koschruck berichtete, dass die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse an der Sichelschule wählen dürfen, ob sie am Infotag nach Balingen, Albstadt oder Hechingen gehen wollen. „Einige entscheiden sich dabei bewusst für das BSZ.

Es hat einen guten Ruf, bestimmte Profile sind hier für einige interessant, aber auch Freunde, die hier schon zur Schule gehen, spielen eine Rolle“, so Koschruck. Das Profil „Gesundheit und Pflege“ war für Aliyah Wornath und Maria Köhn ausschlaggebend, nach Hechingen zu kommen. „Wir möchten nächstes Jahr hier im Berufskolleg weitermachen“, meinten die beiden und waren vom Infotag begeistert.​

Neben Präsentationen zu den einzelnen Schularten, die von intensiven Beratungsgesprächen begleitet wurden, standen die unterschiedlichen Profile des BSZ im Fokus: Hauswirtschaft, Pädagogik-Psychologie-Soziales, Gesundheit und Pflege sowie Wirtschaft und Finanzmanagement präsentierten sich in verschiedenen Klassenzimmern.​

Auch die allgemeinbildenden Fächer zeigten sich am Infotag von ihrer besten Seite. Des Weiteren wurde deutlich, dass auch Bienen-AG, Einführungstage, Erasmusprogramm, Lerncoaching, Literatur und Theater, Schulorchester, soziales Engagement und spannende Studienfahrten und vieles mehr das BSZ zu einer besonderen Schule machen. Für das leibliche Wohl dank verschiedener Essensstände sowie dem BSZ-Barista-Team hervorragend gesorgt. Musikalisch begleitet wurde der Infotag durch den BSZ-Gymnasiasten Lukas Holocher am Piano.​

Feuerwehr schnell zur Stelle

​Selbst ein Feueralarm, ausgelöst durch wohlriechenden Rauch aus der Küche in Kombination mit offenen Türen, konnte den harmonischen Gesamteindruck nicht trüben. Nachdem alle das Gebäude souverän verlassen hatten und die automatisch informierte, schnell herbeigeeilte Feuerwehr Entwarnung gab, wurde der Infotag durch die BSZ-Schulgemeinschaft reibungslos fortgesetzt.​

Schulleiter Arndt Bayer war daher mit dem Infotag rundum zufrieden: „Uns bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Wir haben uns heute bestens präsentiert. Bestimmt dürfen wir nächstes Schuljahr viele der heutigen Gäste als neue Schülerinnen und Schüler des BSZ begrüßen.“