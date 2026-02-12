BSZ Hechingen: Feueralarm mit Evakuierung unterbricht Infotag nur kurz

Der Infotag am Beruflichen Schulzentrum Hechingen machte Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Zollernalbkreis Lust auf ihre künftige Schule.
Das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) informierte am Infotag der Beruflichen Schulen des Zollernalbkreises über sein vielfältiges Angebot. Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real-, Gemeinschaftsschulen und auch allgemeinbildenden Gymnasien aus Balingen, Bisingen, Burladingen, Haigerloch, Hechingen und Rangendingen konnten einen Einblick in das vielfältige Angebot des Schulzentrums bekommen.