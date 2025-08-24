BSZ Hechingen: Das sind die Absolventen der Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege

Verabschiedet wurden jüngst die Absolventen der Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ). Ein Überblick.
Die Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) haben jüngst feierlich die Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2025 verabschiedet. Die Abschlussklassen der Pflegeschule sowie der Weiterbildungen zur Praxisanleitung, Leitung einer Funktionseinheit und Gerontopsychiatrie feierten erstmals im Atrium des neuen Schulgebäudes. Lehrkräfte, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde begleiteten die Absolventinnen und Absolventen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Beiträge der Schulband unter der Leitung von Simon Riehle und Alexander Thiel.