BSZ Hechingen: Das sind die Absolventen der Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege

Verabschiedet wurden jüngst die Absolventen der Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ). Ein Überblick.

Die Bereiche Pflege und Weiterbildung in der Pflege des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) haben jüngst feierlich die Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2025 verabschiedet. Die Abschlussklassen der Pflegeschule sowie der Weiterbildungen zur Praxisanleitung, Leitung einer Funktionseinheit und Gerontopsychiatrie feierten erstmals im Atrium des neuen Schulgebäudes. Lehrkräfte, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde begleiteten die Absolventinnen und Absolventen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Beiträge der Schulband unter der Leitung von Simon Riehle und Alexander Thiel.

Beruf, der viel fordert, aber auch viel zurückgibt

Schulleiter Arndt Bayer eröffnete die Feierlichkeiten mit einer Rede, in der er die große Leistung der Pflegefachfrauen und -männer sowie der beruflich weitergebildeten Fachkräfte würdigte. „Sie alle haben sich für einen Beruf entschieden, der viel fordert, aber auch viel zurückgibt. Ihre Entscheidung für den Menschen verdient höchste Anerkennung“, so Bayer. Er ermutigte die Anwesenden, sich aktiv in die Weiterentwicklung der Pflege einzubringen – mit Kreativität, Mut und Verantwortungsbewusstsein.

Poetry Slam würdigt Leistung der Absolventen

Die stellvertretende Schulleiterin Leonie Schneider-Loye richtete sich insbesondere an die Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildungen. Sie betonte die Bedeutung ihres neuen beruflichen Rollenverständnisses: „Mit Ihrer gewachsenen Verantwortung tragen Sie künftig entscheidend zur Qualität und Menschlichkeit in der Pflege bei.“ Ihr Dank galt auch den Ausbildungsbetrieben, Familien und dem Kollegium, die den Weg bis zum Abschluss mitgestaltet haben.

Ein emotionaler Höhepunkt der Feier war die Verabschiedung von Doris Bendrin-Wahl, die nach 31 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die langjährige Bereichsleiterin der Weiterbildung wurde mit großem Applaus und persönlichen Worten durch die Klassen geehrt. Anke Schreiber, aktuelle Leiterin der beruflichen Weiterbildung, würdigte ihre Kollegin als „Lehrerin mit Herz und Haltung“, die viele Jahre lang mit Leidenschaft unterrichtet und diesen geprägt habe.

Für eine besondere Würdigung sorgte das Team der Weiterbildungslehrkräfte: In Form eines Poetry Slams ehrten sie die Absolventinnen und Absolventen auf humorvolle und zugleich tiefgründige Weise. Nach der Zeugnisübergabe bedankten sich die Klassen mit Worten, Blumen und Geschenken bei ihren Lehrkräften.

Zwei Klassen der Altenpflegehelferinnen und -helfer

wurden verabschiedet: Die 1BFAH/T1 mit Halime Cakir, Jule-Maraike Freihöfer, Pauline Freihöfer, Gurmeet Kaur, Tanja Kramer, Marin Madzarevic und Rodel Velos sowie die 1BFAH/T2 mit Saniye Aydemir, Daniela Feher, Stefanie Hankele, Elvira Kaftan, Anne-Katherine Kiefer, Julija Sinovarov, Afize Tziampaz, Robin Wahl und Sophie Weber.

Als Pflegefachfrau/-mann

wurden in der Klasse 3BFP3 Mimoza Ahmeti, Ludmila Feil, Antonella Gargiulo, Vivian Hanker, Jamie Henes, Roksana Jankowska, Emma König, Sophia Leipp, Ravakiniaina Raharison, Tim Renner, Lisa Scheurenbrand, Lucy Schneider, Justin Sleiman, Rebecca Weißer und Shpresa Zena verabschiedet. In der Teilzeitklasse 4BFPL4 wurden Natalia Blank, Anja Hofmeister, Kerstin Löffler-Hanke, Selina Melchinger und Beyhan Zorlu, verabschiedet.

Das Zertifikat für die Praxisanleiterinnen in der Berufsfachschule für die Zusatzqualifikation Pflege

erhielten Andrea Allramseder, Michelle Balthasar, Dijana Buckenmaier, Anamarija Draganic, Aaron Kipker, Stefanie Knoblich, Kristin Maier-Freitag, Petra Münster-Beck, Nada Pranjkovic, Regina Ramm, Tabitha Reusch, Valentina Ribakova und Marie-Sophie Schmitz.

Das Zertifikat für die Weiterbildung in der Pflege Schwerpunkt Gerontopsychiatrie

erhielten Justine Baumgärtner, Stefan Bulach, Merve Gündüz, Lalaina Rasamoelijaona, Melanie Steidle und Andreas Wagner.

Das Zertifikat der Fachschule für Weiterbildung in der Pflege

mit Schwerpunkt Leitung einer Pflege und Funktionseinheit erhielten Raffaela Camur, Doinita Hantke, Jürgen Hecht, Jesica Hielscher, Narindra Höhne, Fabjona Kulari, Elena Langer, Matthias Lohmüller, Dorothea Maloku, Ana Mendonca, Patrick Mollin, Haingotiana Razafiarivony, Michaela Schade, Stefanie Skowronek-Spehl, Manuel Stehle, Helene Thiessen, Christian Wegner und Gabriele Wolff.