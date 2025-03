BSV und FSV Schwenningen WFV: Coach Jago Maric erklärt den 20-minütigen Blackout seines Teams

1 In dieser Szene hatte der BSV gegen Rottenburg Glück – der Ball landete nicht im Schwenninger Tor. Foto: Heinz Wittmann

BSV-Spieler Christian Balde erwartet in Rottweil die genaue Diagnose seiner schweren Knieverletzung. Bei der erfolglosen FSV trägt sich ein AH-Spieler in die Torschützenliste ein.









Der BSV 07 Schwenningen unterlag in der Landesliga dem Spitzenreiter FC Rottenburg mit 1:4. Könnten die Schwenninger jene 20 Minuten nach der Halbzeit streichen, in denen sie aufgrund mangelnder Konzentration vier Gegentreffer kassierten, hätten sie gegen den Tabellenführer dank des Tores von Dario Holenstein in der 75. Minute einen 1:0-Sieg verbucht.