1 Kilian Dinger (zuletzt A-Junioren FC 08) feierte gegen Tuttlingen seine Premiere im BSV-Tor. Doch die klare Niederlage konnte das Talent auch nicht verhindern. Foto: Heinz Wittmann

Der BSV 07 Schwenningen verlor in der Landesliga das Derby in Tuttlingen mit 0:3. Die FSV brachte in der Bezirksliga erst gar keine Mannschaft zusammen – und ist nun auch rechnerisch abgestiegen.









Link kopiert



BSV-Trainer Jago Maric war nach der Pleite in Tuttlingen bedient. „Bei uns hat einfach nichts gepasst, so kannst du nicht auftreten“, befand er. In der Tat, die Nullsiebener ließen zu einfache Gegentore zu und waren im Spiel nach vorne mehr als harmlos.