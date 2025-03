BSV-Coach Jago Maric lobt sein Team nach dem Sieg in Wittendorf. Warum bei der FSV jetzt AH-Spieler den Bezirksliga-Kader ergänzen müssen.

Der BSV 07 Schwenningen konnte in der Landesliga nach sechs sieglosen Spielen mit einem 5:2-Erfolg beim SV Wittendorf wieder einen Dreier einfahren. Zuvor waren die Schwenninger 537 Minuten lang torlos geblieben.

Bereits nach zwei Minuten traf Fabio Chiurazzi in Wittendorf zum 1:0 für Schwenningen. Chiurazzi sorgte für das zwischenzeitliche 3:1 aus Sicht der Gäste. Ebenfalls einen Doppelpack schnürte bei den Nullsiebenern Deniz Kaya.

Die interne Torschützenliste bei den Neckarstädtern führt Fabio Chiurazzi mit neun Treffern an. Deniz Kaya folgt auf Rang zwei mit vier Toren.

BSV-Coach ist erleichtert

Trainer Jago Maric freute sich und lobte sein Team: „Die Jungs haben es gut gemacht, vor allem auch die Torschützen. Besonders schön war das 5:2 von Deniz.“

Getrübt wurde die Schwenninger Freude jedoch durch den Ausfall von Christian Balde, der in der 9. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte. In der 26. Minute musste Balde aufgrund einer Knieverletzung raus und wurde ins Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor. „Chris war auf der Zehn der entscheidende Faktor für die ersten beiden Tore. Wir hoffen, dass seine Verletzung nicht so schlimm ist. Es sah aber nicht gut aus.“

Christian Balde hatte gerade erst eine Rückenverletzung auskuriert und war ins Team zurückgekehrt.

An diesem Samstag empfängt der BSV den Tabellenführer FC Rottenburg. „Unser Sieg in Wittendorf war nicht nur für die Moral, sondern auch für unsere Tabellensituation wichtig. Wir konnten uns nach unten hin etwas Luft verschaffen“, erklärt Jago Maric.

FSV Schwenningen

Das Bezirksliga-Schlusslicht verlor bei der SG Gruol/Erlaheim mit 1:5. „Die Jungs haben super gekämpft. Die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen“, befand FSV-Ersatztorwart Marco Schum. Spielertrainer Drilon Fetahi sagte: „Klar, wir waren phasenweise mit unserem Gegner auf Augenhöhe. Das Entscheidende ist aber, dass wir nicht gepunktet haben.“

Die Freie Sportvereinigung bleibt sieglos Tabellenletzter. Personell sind die Mooskicker weiterhin dünn besetzt. Drilon Fetahi reagiert auf die Probleme: „Wir werden deshalb jetzt zwei, drei Akteure aus der AH-Mannschaft mit in unseren Kader nehmen, bis unsere verletzten Spieler im Laufe der kommenden Wochen zurückkommen.“

Titi-Marian Paun hat sich in Gruol das Knie verdreht und dürfte erst einmal ausfallen. Am Sonntag empfangen die Grünhemden die Spfr. Bitz. Torwart Yannick Maier ist dann verhindert und so wird der 47-jährige Marco Schum im Tor stehen.