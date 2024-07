1 Die Schwenninger bereiten sich intensiv auf die Landesliga-Saison vor. Foto: Wittmann

Der BSV 07 Schwenningen tritt im württembergischen Verbandspokal am Samstag (15.30 Uhr) bei der SG Empfingen an.









Die Hausherren belegten in der vergangenen Saison in der Landesliga den guten vierten Platz. Für Aufsteiger BSV ist diese Partie nach zweieinhalb Wochen Training also gleich ein echter Gradmesser.