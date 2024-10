BSV Schwenningen und FSV Schwenningen: Probleme in der Breite und schmerzhafte Abgänge

BSV-Trainer Jago Maric ist nach dem 1:1 gegen den VfL Nagold mit der Leistung seines Teams zufrieden, auch wenn es seinem Kader in der Breite etwas an Qualität fehle. Die FSV kann in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 2 zwar oft mithalten, die personellen Abgänge sind aber nur schwer zu kompensieren.