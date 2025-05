BSV Schwenningen und FSV Schwenningen: Eine Sperre, ein Rückkehrer und die Zukunftsplanung der Grünhemden

1 Spielermangel bei der FSV Schwenningen: Die Grünhemden liefen sich in Stetten mit nur sieben Feldspielern warm. Foto: Heinz Wittmann

Der BSV 07 Schwenningen siegt in der Landesliga beim Tabellenletzten TSF Dornhan klar mit 4:1, muss nun aber auf Mauro Chiurazzi verzichten. Bei der FSV Schwenningen laufen die Gespräche im Hinblick auf die kommende Runde.









Es wäre eigentlich ein guter Tag für die Nullsiebener gewesen, wäre da nicht die aus Sicht aller Schwenninger unberechtigte Rote Karte gegen Mauro Chiurazzi wegen angeblich grobem Foulspiels gewesen. Der Kapitän wird nun wohl für die beiden letzten Saisonspiele – am kommenden Samstag daheim gegen den SV Nehren, zum Abschluss steht dann noch das Derby in Bösingen an – gesperrt sein.