BSV Schwenningen Testspiel: Maric-Team verliert auf Singener Schnee mit 1:3

1 Fabio Chiurazzi (links) erzielte den Ehrentreffer für den BSV in Singen. Foto: Heinz Wittmann

Dennoch zeigt sich der BSV-Coach mit der Leistung seines Teams gegen den Verbandsligisten einverstanden.









Der BSV Schwenningen verlor sein Testspiel beim Verbandsligisten Türkischer SV Singen mit 1:3 (0:1). Bei schwierigen Bedingungen – der Kunstrasen war mit Schnee bedeckt – gingen die Gastgeber in der 24. Minute durch den Ex-Nullachter Dominik Emminger mit 1:0 in Führung. Überlegene Singener markierten in der 65. Minute das 2:0 durch Leon Schmid. In der 83. Minute verkürzte BSV-Spieler Fabio Chiurazzi auf 1:2. Ali Erdemlig sorgte für den 3:1-Endstand für Singen.