BSV Schwenningen Landesliga WFV: Vier Traumtore, wichtiger Heimsieg – aber Coach Jago Maric mahnt

Was Volkan Bak und der BSV-Trainer über den vergangenen erfolgreichen Auftritt gegen den SSC Tübingen sagen. Am Ostersamstag läuft das Derby in Mühlheim.
LANDESLIGA WFV Der BSV 07 Schwenningen gewann daheim gegen den SSC Tübingen mit 5:3. Was von der Partie noch länger im Gedächtnis bleiben dürfte, ist die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit. Hier zogen die Schwenninger mit vier Traumtoren auf 4:0 davon. Alle Bälle landeten aus der Distanz im Torwinkel. SSC-Goalie Julian Hornberger kam sich in dieser Phase wohl im falschen Film vor.