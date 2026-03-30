BSV Schwenningen Landesliga WFV: Vier Traumtore, wichtiger Heimsieg – aber Coach Jago Maric mahnt

Was Volkan Bak und der BSV-Trainer über den vergangenen erfolgreichen Auftritt gegen den SSC Tübingen sagen. Am Ostersamstag läuft das Derby in Mühlheim.

LANDESLIGA WFV Der BSV 07 Schwenningen gewann daheim gegen den SSC Tübingen mit 5:3. Was von der Partie noch länger im Gedächtnis bleiben dürfte, ist die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit. Hier zogen die Schwenninger mit vier Traumtoren auf 4:0 davon. Alle Bälle landeten aus der Distanz im Torwinkel. SSC-Goalie Julian Hornberger kam sich in dieser Phase wohl im falschen Film vor.

„Tatsächlich habe ich die Aneinanderreihung von vier solcher spektakulärer Treffer auch noch nie erlebt“, sagte BSV-Angreifer Volkan Bak. Er selbst traf zweimal sehenswert. Ebenso erzielten Dario Holenstein und Fabio Chiurazzi jeweils herrliche Tore.

Probleme zu Beginn der zweiten Halbzeit

Beseelt von dem Rausch des Torzaubers verschliefen die Nullsiebener den Start in die zweite Halbzeit, kassierten bereits nach 20 Sekunden das erste Gegentor. Es wurde für die Schwenninger nicht mehr ganz eng, auch weil Fabio Chiurazzi noch einmal traf.

Die Universitätsstädter wollten sich auch nicht lumpen lassen und schossen auch ein Traumtor. Torjäger Lars Lack traf von hinter der Mittellinie gegen den ansonsten stark haltenden BSV-Keeper Semih Gökdag zum zwischenzeitlichen 5:2.

Volkan Bak und Jago Maric ziehen Bilanz

Volkan Bak resümierte die Partie: „Es war zwar nicht unser allerbestes Spiel, aber doch ein gutes, auch wegen der Traumtore. Witterungsbedingt war es eklig zu spielen. Du konntest bei dem Schneefall teilweise den Mitspieler gar nicht richtig erkennen.“

Der Winterneuzugang zeigte sich aber auch kritisch: „In den Zweikämpfen waren wir nicht so gut. Wir dürfen Tübingen nicht so viele Chancen geben, da müssen wir alle zusammen defensiv besser arbeiten.“

Trainer Jago Maric sagte: „Das Wetter ist kein Argument. Es ist ja nicht so, dass wir schlecht gespielt hätten – nur eben nicht auf dem Level wie zuletzt gegen Nagold und Balingen II. Wir müssen strukturell aber wieder da hinkommen, sonst wird es für uns schwer in der Liga zu punkten.“

Am Ostersamstag (15.30 Uhr) gastiert der BSV im Derby beim VfL Mühlheim. „In Mühlheim wird es schwer. Wollen wir den nächsten Sieg landen, müssen wir in Mühlheim über die 90 Minuten fokussiert sein.“