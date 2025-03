SV Wittendorf – BSV 07 Schwenningen 2:5 (1:3). Bei den Nullsiebenern fehlte Kapitän Mauro Chiurazzi Gelb-Rot gesperrt, die Armbinde übernahm Dragan Ovuka. Christian Balde war nach langer Verletzungspause wieder dabei, spielte von Beginn an.

Der BSV wollte seinen Torfluch – die Nullsiebener hatten vor der Partie in Wittendorf 536 Minuten nicht mehr getroffen – überwinden. Und tatsächlich: Noch nicht einmal 120 Sekunden waren gespielt, da gingen die Schwenninger durch Fabio Chiurazzi nach Zuspiel von Balde in Front.

Die Verletzung

In der neunten Minute erhöhte der BSV durch den wiedergenesenen Balde, der auf der „Zehn“ auflief. Balde musste allerdings in der 26. Minute schon wieder raus. Mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung musste er mit dem Krankenwagen nach Freudenstadt ins Krankenhaus gebracht werden. Für Balde kam Vittorio Lettieri.

Die Gastgeber fanden auf ihrem extrem kleinen und engen Spielfeld erst allmählich in die Partie. In der 36. Minute unterlief Marc Agyemang ein unglückliches Eigentor zum 1:2. Kurz vor der Pause lochte aber erneut Fabio Chiurazzi zum 3:1 für Schwenningen ein (43.).

Die Entscheidung

Der BSV war auch in der zweiten Halbzeit überlegen. In der 70. Minute machten die Nullsiebener Deniz Kaya mit dem Tor zum 4:1 aus Gästesicht den Deckel auf die Begegnung.

Wittendorf gelang in der 85. Minute durch Marco Sumser nur noch Ergebniskosmetik. Kaya mit seinem zweiten Treffer am Nachmittag – einem erneut wunderschönen Tor – stellte den Endstand in der Schlussminute her.

Jago Maric

Der BSV 07 Schwenningen empfängt am kommenden Samstag den Tabellenführer FC Rottenburg. Nullsiebener-Coach Jago Maric bilanzierte: „Der Sieg war in jeglicher Hinsicht extrem wichtig für uns. Christian Balde war ein entscheidender Faktor. Dass er jetzt wieder verletzt ausgefallen ist, trübt die Freude. Trotzdem, ich denke bei uns wurde heute die Blockade gelöst.“

Die Statistik

BSV 07 Schwenningen: Rössner, Effinger, Bonny (77. Dujic), Agyemang (65. Markovic), Holenstein, Fabio Chiurazzi, Tursak (46. Rüzgar), Kaya, Hall, Balde (26. Lettieri), Ovuka.

Tore: 0:1 Fabio Chiurazzi (2.), 0:2 Balde (9.), 1:2 Agyemang (Eigentor, 36.), 1:3 Fabio Chiurazzi (43.), 1:4 Kaya (70.), 2:4 Sumser (85.), 2:5 Kaya (90.).

Schiedsrichter: Marcel Eyth (Pfäffingen).

Zuschauer: 75.