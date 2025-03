Welche Probleme Coach Jago Maric mit seinem Team am Sonntag in Wittendorf lösen muss. Dogukan Albayrak ist nicht mehr dabei.

Landesliga WFV: SV Wittendorf – BSV Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren kassierten am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage in Seedorf und sind mit 15 Punkten aus 15 Spielen Tabellenvierzehnter, stehen somit auf einem Abstiegsplatz.

Die Wittendorfer sind alles andere als heimstark, holten auf eigenem Platz lediglich bisher sechs Zähler. Der BSV verlor zuletzt daheim gegen Croatia Reutlingen mit 0:1 und ist mit 24 Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen nun Tabellenneunter.

Auswärts haben die Nullsiebener erst sieben Punkte eingefahren. Das größte Problem ist aber beim Landesliga-Aufsteiger aktuell nicht die Auswärtsschwäche, sondern die Torflaute. In den vergangenen 536 Spielminuten haben die Neckarstädter nicht mehr getroffen.

Das Statement von Jago Maric

In dieser Woche ließ Coach Jago Maric statt zweimal nun dreimal trainieren. Bei den Nullsiebenern werden die Stellschrauben angezogen. Maric betont freilich: „Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Wir müssen aber noch entschlossener auftreten.“ Der Schwenninger Übungsleiter sagt weiter: „Es wird am Sonntag extrem schwer auf einem wohl nur schlecht zu bespielenden Platz in Wittendorf. Laufbereitschaft, Disziplin und Entschlossenheit werden sehr wichtig für uns sein. Wir müssen im Vergleich zu den vergangenen Spielen eine Schippe drauflegen.“

Jago Maric wünscht sich, dass seine Spieler auch mehr in Eins-gegen-Eins-Situationen gehen und sich in diesen dann auch durchsetzen. „Wir müssen jetzt auch einmal einen Sieg erzwingen. Dies würde unserem Selbstvertrauen guttun. Unsere Mannschaft hat es ja oft schon bewiesen.“

Warum Dogukan Albayrak nicht mehr im BSV-Kader ist

Kapitän Mauro Chiurazzi fehlt seinem Team am Sonntag aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Jago Maric erläutert weiter die personelle Situation: „Dafür hat Chris Balde wieder trainiert und steht uns wieder zur Verfügung.“ Mit Dogukan Albayrak plant der BSV-Coach hingegen nicht mehr. Es soll in der Vorbereitung Differenzen zwischen dem Spieler und dem Coach gegeben haben.

Im Hinspiel daheim gegen Wittendorf gewann der BSV dank eines Treffers von Mario Buccelli in der 90. Spielminute mit 1:0. Buccelli ist aber weiterhin verletzt und wird am Sonntag nicht für die Schwenninger auflaufen können.