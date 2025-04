BSV Schwenningen Landesliga WFV: Topgegner SG Empfingen und der gescheiterte Transfer von Nico Tadic

Ohne Torjäger Simon Gaus SV Winzeln verliert Verfolgerduell gegen Dotternhausen

Ohne seinen Toptorjäger Simon Gaus hat der SV Winzeln am Mittwochabend mit 1:0 gegen den SV Dotternhausen verloren. In einem chancenarmen Spiel reichte den Gästen ein Treffer, um in der Tabelle auf den zweiten Platz zu springen.