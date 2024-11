BSV Schwenningen Landesliga WFV: Maric-Team hofft gegen den TSV Frommern auf die Trendwende

1 Der TSV Frommern ist gut vorbereitet und will am Samstag gegen den BSV 07 Schwenningen siegen. Foto: Heinz Wittmann

Nach drei Niederlagen in Serie gastiert der BSV im letzen Spiel vor der Winterpause beim Abstiegskandidaten aus dem Zollernalbkreis.









Link kopiert



Der BSV 07 Schwenningen gastiert zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga Staffel 3 am Samstag, 14.30 Uhr, beim TSV Frommern. Am 17. August gewann der BSV im ersten Saisonspiel gegen Frommern mit 2:1. Sportkoordinator Gökhan Sengül hatte seinerzeit den im Urlaub weilenden Jago Maric als Coach vertreten. Die Tore für die Nullsiebener erzielten Deniz Kaya und Luca Arceri.