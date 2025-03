BSV Schwenningen Landesliga WFV: Frustrierende Diagnose für Balde und ein Derby gegen den SC 04 Tuttlingen

1 Christian Balde (links) fällt aufgrund seiner schweren Knieverletzung laut Trainer Jago Maric wohl das ganze Jahr aus. Foto: Heinz Wittmann

Vor dem Duell der Tabellennachbarn schieben die Trainer Jago Maric (BSV) und Andreas Probst (SC 04) die Favoritenrolle von sich. Derweil hat Christian Balde nach seiner Verletzung in Wittendorf eine Diagnose erhalten.









Landesliga WFV: SC 04 Tuttlingen – BSV Schwenningen (Samstag, 17 Uhr). Der BSV 07 Schwenningen gastiert in der württembergischen Landesliga beim SC 04 Tuttlingen. Die Hausherren siegten am vergangenen Wochenende in Seedorf mit 2:0 und sind mit 25 Punkten aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 32:33 Tabellenzehnter.