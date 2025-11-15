BSV Schwenningen Landesliga WFV: Erfolgserlebnis bleibt aus, Doppel-Lattenschuss – erste große Krise

Dem BSV fehlt bei der 0:1-Derbyniederlage gegen Tuttlingen auch vorne die Durchschlagskraft. Die Schwenninger verzeichnen sechstes Spiel in Serie ohne Sieg.

Landesliga WFV: BSV Schwenningen – SC 04 Tuttlingen 0:1 (0:1). In den vergangenen Jahren gab es für den BSV immer nur eine Richtung – nach oben. Erstmals unter dem erfahrenen Coach Jago Maric steckt die Mannschaft sportlich in einer Krise. Nach der völlig unnötigen Derby-Niederlage verzeichnen die Nullsiebener ihr sechstes Spiel in Serie ohne drei Punkte. In der Tabelle verharren die Schwenninger mit Platz neun und 18 Punkten im grauen Niemandsland.

Die Mannschaft wirkte im Landesliga-Derby vor 250 Zuschauern insgesamt etwas energie- und im Spiel nach vorne wirkungslos. Doch Jago Maric zeigt sich, wie man ihn kennt – als Kämpfer: „Wir arbeiten hart weiter. Für die Jungs, die erstmals so ein sportliches Tief mitmachen, ist es mental nicht ganz einfach momentan.“

Der Spielverlauf

Dabei war der BSV gut ins Spiel gekommen. Nach einer guten Chance von Fabio Chiurazzi, gab es seinen seltenen doppelten Lattenschuss der Gastgeber binnen weniger Sekunden: Erst Fabio Chiurazzi – dann David Seiferling. Auf der anderen Seite machte Tuttlingen das 1:0. Angreifer Buba Camara (36.) war im Schwenninger Strafraum – relativ fahrlässig – gefoult worden und verwandelte – sehenswert – den Elfmeter gleich selbst. Bis dahin hatten die Gäste spielerisch auch wenig gezeigt.

In der zweiten Halbzeit besaßen die Gastgeber zwar mehr Spielanteile, waren aber im letzten Drittel des Spielfeldes zu wenig durchschlagskräftig. Zwei Chancen des BSV waren nennenswert: In der 53. Minute vergab Vittorio Lettieri – in der 62. Minute hatte Mauro Chiurazzi Pech, als der Tuttlinger Schlussmann seinen platzierten Flachschuss zur Ecke lenken konnte. Die Donaustädter lauerten in der letzten halben Stunde auf Konter – die Schwenninger mühten sich offensiv vergeblich. Am Ende stand eine unnötige Heimniederlage der Nullsiebener. Die erhoffte Wende passierte (noch) nicht.

Jago Maric

Der BSV-Coach hatte nach dem Schlusspfiff auf jeden Fall eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor einer Woche in Freudenstadt gesehen. „Der Wille bei den Jungs war da. Vor dem 1:0 der Tuttlinger müssen wir führen und dann läuft es vielleicht auch anders. Wir haben im Moment offensiv sicherlich Probleme. Es fehlt auch jemand, der einmal aus einer eigentlichen Nicht-Chance etwas macht. Mental belastet die Jungs diese Negativ-Serie schon. Das Selbstvertrauen ist natürlich gerade etwas weg.“

Statistik

BSV Schwenningen: Gökdag – Osada (81. Rogic), M.Chiurazzi, Miletic (79. Kaya), Trajkovic (89. Buccelli) , Seiferling, Agyemang, Panxhaj, Lettieri (66. Holenstein), Ovuka, F.Chiurazzi. Tor: 0:1 Camara (36./Strafstoß).

Schiedsrichter: Christian Rapp (Zell).

Zuschauer: 250.