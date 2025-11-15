BSV Schwenningen Landesliga WFV: Erfolgserlebnis bleibt aus, Doppel-Lattenschuss – erste große Krise

Dem BSV fehlt bei der 0:1-Derbyniederlage gegen Tuttlingen auch vorne die Durchschlagskraft. Die Schwenninger verzeichnen sechstes Spiel in Serie ohne Sieg.
Landesliga WFV: BSV Schwenningen – SC 04 Tuttlingen 0:1 (0:1). In den vergangenen Jahren gab es für den BSV immer nur eine Richtung – nach oben. Erstmals unter dem erfahrenen Coach Jago Maric steckt die Mannschaft sportlich in einer Krise. Nach der völlig unnötigen Derby-Niederlage verzeichnen die Nullsiebener ihr sechstes Spiel in Serie ohne drei Punkte. In der Tabelle verharren die Schwenninger mit Platz neun und 18 Punkten im grauen Niemandsland.