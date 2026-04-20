BSV Schwenningen Landesliga WFV: Coach Jago Maric vermisst „die Entschlossenheit“ – Derby steht an

Das 2:2 in Ergenzingen wurmt BSV-Coach Jago Maric. Lange wollen sich die Schwenninger damit aber nicht aufhalten.
Landesliga WFV: Nein, das war wirklich nicht viel, was der BSV 07 Schwenningen am Sonntag im Gastspiel beim TuS Ergenzingen bot. Das Positivste war noch, dass die Schwenninger Balltreter beim Vorletzten der Landesliga nicht verloren und so wenigstens noch einen Punkt aus dem Rottenburger Stadtteil mit an den Neckarursprung nahmen. Torwart Semih Gökdag, der allerdings beim 1:1-Ausgleichstreffer der Ergenzinger nicht gut ausgesehen hatte, hielt am Ende den einen Zähler fest.