BSV Schwenningen Landesliga: Mauro Chiurazzi droht sehr lange Sperre – Derby in Bösingen

Mauro Chiurazzi droht sehr lange Sperre – Derby in Bösingen

1 Ante Rogic spielte bis zum Winter noch für die FSV – in der kommenden Saison wird er für den BSV 07 Schwenningen auf dem Platz stehen. Foto: Wittmann Für den BSV geht es nach Bösingen. Fehlen wird auch dort Mauro Chiurazzi. Der gesperrte Kapitän wartet auf ein Urteil. Ante Rogic kommt im Sommer.







Landesliga, Staffel 3: VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Hausherren erreichten am vergangenen Wochenende ein 1:1-Remis in Seedorf und sind mit 51 Punkten aus 27 Spielen Tabellenvierter. Allerdings fehlen dem VfB auf Rang zwei, den Relegationsplatz, den der VfL Nagold aktuell einnimmt, bereits satte sechs Punkte. Der BSV gewann daheim gegen Nehren mit 2:0 und ist mit 43 Punkten aus 27 Spielen Tabellensiebter. In der Hinrunde siegte Bösingen klar mit 3:0.