BSV Schwenningen Landesliga: Jago Maric warnt vor „hitziger Mannschaft“ aus Albstadt

Der BSV bestreitet endlich sein erstes Heimspiel der Landesliga-Saison. Mit dem FC Albstadt kommt allerdings ein unangenehmer Gegner an den Neckar.

Landesliga: BSV 07 Schwenningen – FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Es steigt endlich das erste Heimspiel für die Nullsiebener. Allerdings ist der neue Rasen im Gustav-Strohm-Stadion noch nicht ganz so weit. „Es ist schön, endlich daheim antreten zu dürfen. Wir spielen entweder auf dem Reithallenplatz oder auf dem Kunstrasen. Wenn es viel regnet, wird der Reithallenplatz schnell weich, dann gehen wir auf den Kunstrasen. Wir werden das kurzfristig entscheiden“, sagt BSV-Trainer Jago Maric.

Albstadt mit Stotterstart Die Gäste von der Alb kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen Nehren und sind mit drei Punkten aus drei Spielen Tabellenzehnter. Der BSV siegte hingegen bei Harthausen/Scher mit 3:0 und ist mit sechs Zählern aus zwei Begegnungen Siebter.

In der vergangenen Saison hatte Schwenningen Albstadt knapp hinter sich gelassen, der BSV 07 wurde Achter, der FC 07 Neunter. Beide Teams dürften sich auch in dieser Runde wieder spannende Duelle liefern.

Maric warnt vor dem Gegner und davor nachzulassen: „Der FC Albstadt ist eine hitzige Mannschaft. Da gilt es für uns viel Leidenschaft reinzulegen, fokussiert zu sein“, so der Coach.

Maric sieht „große Chance“ für Sieg

Die ersten Spiele mit dem 4:3 in Bösingen und dem Erfolg in Harthausen waren ganz nach dem Geschmack des Schwenninger Übungsleiters. „Wir müssen wieder so geschlossen als Team auftreten. Wenn wir das tun, werden wir eine große Chance bekommen, das Spiel zu gewinnen.“

Personell sieht es bei den Schwenningern gut aus. Nur die langzeitverletzten Chris Balde und Guiseppe Mastrantonio sowie der angeschlagene Mario Buccelli fehlen noch. Ebenso Mauro Chiurazzi, der Kapitän ist ist noch für vier Spiele gesperrt. Franck Bonny und Przemyslaw Marek Osada haben hingegen wieder mittrainiert und sind einsatzfähig. „Wir hatten unter der Woche 21 Mann im Training, das macht richtig Spaß“, so Maric, der sich freut aus den Vollen schöpfen zu können.

„Wenn wir unsere volle Energie reinbringen, dann werden am Samstag den ersten Heimsieg holen“, meinte der BSV-Coach abschließend.