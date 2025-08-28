BSV Schwenningen Landesliga: Jago Maric warnt vor „hitziger Mannschaft“ aus Albstadt

Der BSV bestreitet endlich sein erstes Heimspiel der Landesliga-Saison. Mit dem FC Albstadt kommt allerdings ein unangenehmer Gegner an den Neckar.
Landesliga: BSV 07 Schwenningen – FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Es steigt endlich das erste Heimspiel für die Nullsiebener. Allerdings ist der neue Rasen im Gustav-Strohm-Stadion noch nicht ganz so weit. „Es ist schön, endlich daheim antreten zu dürfen. Wir spielen entweder auf dem Reithallenplatz oder auf dem Kunstrasen. Wenn es viel regnet, wird der Reithallenplatz schnell weich, dann gehen wir auf den Kunstrasen. Wir werden das kurzfristig entscheiden“, sagt BSV-Trainer Jago Maric.