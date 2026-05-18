BSV Schwenningen Landesliga: Ein geplatzter Wechsel, ein Toptorjäger und ein Sonderlob von Jago Maric

David Seiferling zeigt beim Sieg in Reutlingen einmal mehr, wie wichtig er für den BSV Schwenningen ist. Ein Wechsel zum FC 08 Villingen ist laut Jago Maric kein Thema mehr.
Landesliga: Der BSV 07 Schwenningen drehte sein Spiel bei Croatia Reutlingen eindrücklich. Bis zur 88. Minute hatten die Kicker vom Neckarursprung noch mit 2:3 in Rückstand gelegen, um dann noch mit 5:3 zu gewinnen. David Seiferling glich aus, versenkte in der 93. Minute auch noch einen Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte Deniz Kaya in der 95. Minute. Ja das war beeindruckend, was der BSV da gegen einen Gegner, der eigentlich dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchte, leistete. Wieder einmal stark: Seiferling, der seine Saisontore Nummer sieben und acht erzielte.