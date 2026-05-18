BSV Schwenningen Landesliga: Ein geplatzter Wechsel, ein Toptorjäger und ein Sonderlob von Jago Maric

David Seiferling zeigt beim Sieg in Reutlingen einmal mehr, wie wichtig er für den BSV Schwenningen ist. Ein Wechsel zum FC 08 Villingen ist laut Jago Maric kein Thema mehr.

Landesliga: Der BSV 07 Schwenningen drehte sein Spiel bei Croatia Reutlingen eindrücklich. Bis zur 88. Minute hatten die Kicker vom Neckarursprung noch mit 2:3 in Rückstand gelegen, um dann noch mit 5:3 zu gewinnen. David Seiferling glich aus, versenkte in der 93. Minute auch noch einen Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte Deniz Kaya in der 95. Minute. Ja das war beeindruckend, was der BSV da gegen einen Gegner, der eigentlich dringend Punkte für den Klassenerhalt brauchte, leistete. Wieder einmal stark: Seiferling, der seine Saisontore Nummer sieben und acht erzielte.

Klare Ansage Jüngst hatte Oberligist FC 08 Villingen am Schwenninger Juwel Interesse bekundet. BSV-Trainer Jago Maric stellte jetzt aber klar: „David wird auch in der kommenden Saison für uns spielen.“

Ein Sonderlob gab es vom BSV-Coach in Reutlingen für Torwart Philipp Beiter. „Philipp trainiert gut, hält gut, er hat sich seine Einsätze verdient“, sagte Maric über den 19-Jährigen, 1,92 Meter großen Torwart-Riesen. Freilich ist Goalie Kilian Dinger derzeit beruflich stark eingespannt, kann deshalb nicht regelmäßig trainieren, war in Reutlingen gar nicht dabei. Auf der Bank saß Tormann Semih Gökdag, der aber natürlich auch gerne noch einmal in dieser Saison zum Einsatz kommen möchte.

Fabio Chiurazzi macht Treffer 19 und 20

Die Tore zum 0:1 und 2:2 hatte Fabio Chiurazzi erzielt. Der Schwenninger Goalgetter bringt es nun auf 20 Saisontore und zog damit in der Schützenliste mit dem Zimmerner Pascal Schoch gleich. Der Torjäger der SG Empfingen hatte am Wochenende beim 4:1-Sieg seines Teams auch getroffen – allerdings in den eigenen Kasten. Schoch, der die Woche zuvor gegen den BSV noch urlaubsbedingt gefehlt hatte, unterlief in der 73. Spielminute ein Eigentor zum Stand von 3:1. Bester Schütze der Liga ist Mirhan Inan, dem beim 4:2-Sieg von Tabellenführer TSG Balingen II in Ergenzingen zwar kein Treffer gelang, der aber schon 24 Tore auf seinem Konto hat.

Apropos TSG Balingen: Die Herrenteams scheinen sich anzugleichen, während die Erste der TSG von der Regionalliga in die Oberliga absteigt, dürfte die Zweite von der Landesliga in die Verbandsliga aufsteigen. Angesichts von acht Punkten Vorsprung auf Empfingen drei Spieltage vor Schluss ist Meisterschaft und Aufstieg der TSG Balingen II praktisch nicht mehr zu nehmen. Der BSV steht mit Rang acht auf einem soliden Mittelfeldplatz.

Maric freut sich auf Neuzugang Naletilic

Derweil steht mit Larsen Naletilic bereits ein Neuzugang der Nullsiebener für die kommende Saison fest. Den 21-Jährigen vom SC Lahr bestätigte nun auch Maric als Neuzugang: „Larsen wurde beim FC 08 Villingen fußballerisch sehr gut ausgebildet. Er kann auf der 8, auf der 6, oder der 10 spielen. Wo ich ihn dann einsetze, werden wir sehen. Auf jeden Fall im Zentrum.“

Jetzt hat der BSV aber erst einmal die laufende Saison zu Ende zu bringen. Am kommenden Samstag empfangen die Schwenninger die Spvgg. Freudenstadt. Am Samstag darauf gastiert der BSV zum Derby beim SC 04 Tuttlingen. Zum Saisonabschluss am Samstag, 6. Juni, haben die Nullsiebener gegen den SV Nehren Heimrecht.