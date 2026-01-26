BSV Schwenningen Königstransfer: DFB-Pokal, Villingen, Singen und der Elfer seines Lebens – das ist Volkan Bak

Er holte im DFB-Pokal einen Elfer heraus, hielt mit Villingen den südbadischen Cup in die Höhe und schaffte mit Singen den Oberliga-Coup – nun ist Volkan Bak wieder daheim.
„Ich habe Ali Günes (Coach des Türk SV Singen, Anm. d. Red.) wegen eines Testspiels kontaktiert. Dann habe ich erfahren, dass Volkan frei werden könnte. Danach ging alles sehr schnell. Ich kenne Volkan ja noch gut aus gemeinsamen Zeiten in Villingen. Der Kontakt ist nie abgerissen“, freut sich BSV-Coach Jago Maric auf den 30-Jährigen, dem er als damaliger Trainer des FC 08 Villingen früh in der Oberliga das Vertrauen geschenkt hatte.