BSV Schwenningen: Jago Maric fordert gegen Ergenzingen mehr Disziplin und Entschlossenheit

Der BSV-Coach erwartet von seinen Spielern in Ergenzingen eine Leistungssteigerung. Die Gastgeber stehen enorm unter Druck.
Landesliga: TuS Ergenzingen – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren kassierten am vergangenen Wochenende eine 1:3-Pleite in Nehren und sind mit 17 Punkten aus 24 Spielen Tabellensechzehnter und damit Vorletzter. Die Mannschaft von Trainer Florian Schwend befindet sich also im Abstiegskampf. Zu Rang zwölf, dem Relegationsplatz, den derzeit der SSC Tübingen einnimmt, fehlen bereits satte acht Punkte.