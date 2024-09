BSV Schwenningen: Die perfekte Rückkehr von Fabio Chiurazzi

1 Fabio Chiurazzi ist nach langer Verletzungspause zurück und traf für den BSV direkt. Foto: Wittmann

Nach seinem Bänderanriss im Knie zeigte der BSV-Torjäger beim 2:1-Sieg des BSV gegen den SV Zimmern eine starke Leistung. Der FSV hat in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern die Rote Laterne übernommen und kämpft mit Verletzungsproblemen.









Der BSV 07 Schwenningen gewann am Freitagabend in der Landesliga Staffel 3 das Derby gegen den SV Zimmern mit 2:1. Die Nullsiebener-Abwehr um Patrick Markovic stand gut. Und auch die Offensive konnte sich sehen lassen. Die Zimmerner, die zuvor in sechs Spielen gerade einmal drei Gegentore kassierten, also einen Gegentorschnitt von 0,5 aufwiesen, wurden gleich zweimal überwunden.