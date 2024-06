1 Grandios: Der BSV Schwenningen feiert binnen zwölf Monaten die zweite Meisterschaft und freut sich nun auf die Landesliga. Foto: Frank Riedinger

Nach sieben Jahren kehren die Neckarstädter in die Landesliga zurück. BSV siegt entscheidend mit 1:0 in Denkingen. Der Coach sagt: „Die Meisterschaft ist verdient, weil wir immer an uns geglaubt haben.“









Bezirksliga WFV: FSV Denkingen - BSV 07 Schwenningen 0:1 (0:1). 19.15 Uhr am Samstag Abend auf dem Denkinger Sportplatz: Schiedsrichter Frieder Eberhardt nimmt die Pfeife in den Mund - Feierabend! Der BSV 07 Schwenningen ist Bezirksliga-Meister und steigt sieben Jahre nach dem Abstieg wieder in die Landesliga auf.