BSV blickt nach vorne: Traditionsverein will in Blumberg wieder eine Marke werden

Der Boxsportverein Blumberg lag jahrelang brach. Jetzt ist Aufbruchstimmung zu spüren. Besonders die Jugendarbeit wird intensiviert.

Nach jahrelangem Stillstand herrscht rund um den Boxerpoint des BSV Blumberg im Nordwerk wieder Leben. Mit viel Teamgeist und Geschlossenheit hat die anfangs des Jahres neu gewählte Vorstandschaft den Vereinsgeist wieder aktiviert und will besonders in der Jugendarbeit einiges bewegen.

Der 1959 gegründete Verein kann unter der Regentschaft des heute 94-jährigen Ehrenvorsitzenden Adolf Schäfer sowie seinem Nachfolger und Enkel Michael Schäfer auf viele sportliche Erfolge verweisen. Bei überregionalen Meisterschaften sammelte man besonders bei der Jugend und Junioren zahlreiche Meisterschaften ein.

Nach der Ära der Familie Schäfer schlief in den vergangenen Jahren das Vereinsleben buchstäblich ein. Dies soll nun unter neuer Führung wieder aktiviert werden und der Traditionsverein will in Blumberg wieder eine Marke werden.

Auf der frisch eingerichteten Terrasse vor dem Vereinsheim Boxerpoint wird dienstags und donnerstags beim BSV Blumberg im Austausch intensives Vereinsleben gepflegt. Foto: Hans Herrmann

Die Führungsriege um den neuen Vorsitzenden Thomas Nagel setzt klare Prioritäten und will den Verein kontinuierlich nach vorn bringen. Die gesamte Vereinsführung mit dem zweiten Vorsitzenden Mesud Kurt, dem Schriftführer Patrick Reble, Kassierer Eugen Schäfer sowie den Beisitzern Peter Schäfer und Thomas Hartmann bringt sich seit Ende Januar 2026 mit viel Energie ein.

Besonders die Jugendarbeit wurde von Anfang an forciert. Jeweils dienstags und donnerstags, 18 Uhr bis 20 Uhr, freuen sich die beiden Trainer Valerij Suppes und Zbigniew Piotrowski über stetigen Zuwachs. „Bis zu 15 Jugendliche von sechs bis 17 Jahren beleben derzeit die Übungsabende“, schätzt nicht nur der Vorsitzende diesen Zulauf.

Die zwei Übungsleiter würden viel sportliche und soziale Kompetenz ausstrahlen und der Nachwuchs sei mit Feuereifer bei der Sache, ist man sich im BSV einig. Auch einige Mädchen beleben die Trainingsstunden und sind mit großem Eifer dabei. Vom Aufwärmen über das nötige Konditionstraining mit boxsportspezifischen Übungen sind diese Einheiten von viel Abwechslung geprägt.

Renovierung des Vereinsheims

Dass diese Sportart gerade bei Jugendlichen viel zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, liege wissenschaftlichen Erkenntnissen zugrunde, weist man im Verein auf diese Komponente hin.

Neben der sportlichen Herausforderung setzte man in den vergangenen Wochen viel Kräfte zur Renovierung des Vereinsheims Boxerpoint mit der Trainingshalle frei. Das Team um Thomas Nagel brachte sich in Hunderten von ehrenamtlichen Stunden für die nötige Instandsetzung ein.

Mit frisch renovierter Trainingshalle, neuen Toiletten, neu eingebauter Küche bis zu einer einladenden Terrasse brachte die neue Vorstandschaft, auch dank der Hilfe einiger Mitglieder, in den vergangenen Monaten alles tadellos in Schuss. Mit großem Zulauf am 1. Mai und Christi Himmelfahrt sowie einer öffentlichen 80er-Party verbuchte man bereits Erfolgserlebnisse.

„Hier entsteht etwas und die Atmosphäre untereinander ist einfach super“, weist Thomas Nagel auch auf die regelmäßigen Hocks hin. „Noch müssen wir einige Altlasten begleichen, aber ich sehe uns sportlich und finanziell auf einem guten Weg“, so der Vereinsvorsitzende. Für ihn ist im gesamten Verein Optimismus angesagt und es ist Aufbruchstimmung zu verspüren.

Boxerpoint

Im Nordwerk wurde der Boxerpoint vom BSV Blumberg nach jahrelanger aufwendiger Eigenarbeit 1984 eingeweiht. Die Stadt Blumberg bot damals dem in seiner Blüte stehenden Verein das historische Gebäude der Doggererz AG zu einem preisgünstigen Kauf an. Nach jahrelangem Zickzackkurs mit unterschiedlichen Trainingsräumen fand der BSV hier endlich sein Zuhause. Dank stetiger Instandhaltung, bei der sich die neue Vereinsführung zuletzt sehr engagierte, stehen dem Verein aktuell optimale Bedingungen zur Verfügung.