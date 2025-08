LANDESLIGA. Im freundschaftlichen Duell zweier Landesligisten behielt der südbadische Vertreter FC Radolfzell klar die Oberhand gegen den württembergischen BSV Schwenningen.

Bereits in der Anfangsphase gerieten die Gastgeber ins Hintertreffen: Nach einem Ausrutscher von Mauro Chiurazzi nutzte Paulo Da Silva Harabi die Situation und traf nach wenigen Sekunden zum 1:0. In der 14. Minute erhöhte der auffällige Da Silva Harabi per Lupfer über Torhüter Kilian Dinger auf 2:0. Noch vor der Pause komplettierte Da Silva Harabi mit seinem dritten Treffer (34.) den Hattrick.

Routinier mit strenger Kritik

Der BSV 07 kam kurz darauf durch David Miletic (37.) zum Anschlusstreffer, ehe Dario Holenstein mit einem abgefälschten Schuss sogar auf 2:3 verkürzen konnte.Auch nach der Halbzeit blieb die Defensive der Gastgeber anfällig.

Daniel Wehrle erhöhte per Foulelfmeter auf 4:2 (50.), ehe Da Silva Harabi in der 67. Minute mit seinem vierten Treffer den 5:2-Endstand herstellte. Schwenningen verpasste zuvor durch Lettieri (Pfosten) und Seiferling (knapp vorbei) mögliche Anschlusstreffer.

Routinier Dragan Ovuka, nach Verletzungspause zurück im Team, übte Kritik: „Wir waren anfangs nicht präsent genug und haben zu viele Chancen vergeben. Die Kommunikation muss besser werden.“