BSV 07 Schwenningen: Heimsieg gegen Nehren mit „Mini-Kader“?

Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SV Nehren (Samstag, 15.30 Uhr).Die Gäste kamen am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Seedorf nicht über ein torloses Remis hinaus und sind mit 46 Punkten und 26 Spielen und einem Torverhältnis von 45:38 Tabellenfünfter. Der BSV siegte beim Schlusslicht Dornhan mit 4:1 und belegt mit 40 Zählern aus 26 Partien und 44:45 Toren Rang acht. Mit einem Sieg könnten die Mannen vom Neckarursprung nun also bis auf drei Zähler auf die Kicker aus dem Tübinger Landkreis aufschließen.

BSV-Topspieler fallen aus

Das Unterfangen wird allerdings nicht leicht, denn personell sieht es bei den Nullsiebenern nicht gut aus. Kapitän Mauro Chiurazzi sah in Dornhan Rot, ist gesperrt, wie lange hat der Verband noch nicht mitgeteilt. Abwehrchef Dragan Ovuka steht seinem jüngeren Bruder Dejan Ovuka am Samstag in dessen MMA-Profikampf im schweizerischen Genf bei. Außerdem fehlt Adrian Süss, der zuletzt so erfolgreich aushalf, berufsbedingt. So fallen drei Topspieler für die Begegnung aus.

„Auch wenn nun Leader ausfallen, traue ich unseren Jungs alles zu. Mir ist nicht bange“, sagt BSV-Trainer Jago Maric. Trotzdem, der Kader ist dezimiert auch wenn Abwehrmann Franck Bonny nach Rotsperre nun wieder mitspielen kann. Maric: „Ja wir haben einen Mini-Kader. Wir wollen damit aber das Maximale herausholen. Wir setzen auf gute junge technisch starke Spieler.“

In der Hinrunde siegte Nehren mit 3:1. Der Führungstreffer durch Fabio Chiurazzi für den BSV war zu wenig. „Das war damals eine total unnötige Niederlage. Wobei, Nehren ist schon sehr unangenehm zu spielen. Das ist ein sehr kampfstarker und routinierter Gegner“, sagt Maric. Zu verlieren habe man aber laut dem Schwenninger Übungsleiter nichts: „Wir sind nicht unter Druck, können selbstbewusst auftreten, wollen guten Fußball spielen.“

In der Heimtabelle belegt der BSV mit 24 Punkten aus 13 Spielen den sechsten Rang. Allerdings gilt Nehren als Auswärtsstark holte der SVN doch 25 Zähler aus 13 Partien was ihn in der Auswärtstabelle Rang drei einbringt.

Bester Torschütze der Nehrener ist Marvin Hamm mit zwölf Treffern, Fabio Chiurazzi traf 14 Mal für den BSV ins Schwarze.