BSV 07 Schwenningen: Blitzstart und Kantersieg – BSV mit einer Machtvorstellung in Tübingen

Landesligist BSV 07 Schwenningen feiert einen 5:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger SSC Tübingen und zeigt trotz zahlreicher Ausfälle eine starke Leistung.

Landesliga WFV: Der BSV 07 Schwenningen feierte einen klaren 5:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger SSC Tübingen. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Bereits nach 14 Minuten führten sie durch Tore von Fabio Chiurazzi, Marek Osada und Vittorio Lettieri mit 3:0. Die Tübinger, zunächst sichtlich überfordert, wurden regelrecht an die Wand gespielt. Vor der Pause erhöhte Dario Holenstein auf 4:0.

BSV 07 dominiert trotz Ausfällen „Das war schon eine sehr, sehr gute erste Halbzeit auf dem engen und schlechten Kunstrasen“, zeigte sich Trainer Jago Maric zufrieden.

Mit der hohen Führung im Rücken schalteten die Schwenninger jedoch etwas zurück. Dragan Ovuka unterlief ein Eigentor, Tübingen traf anschließend zum 2:4. Einen Strafstoß der Gastgeber konnte das Maric-Team jedoch vereiteln.

In der Schlussphase setzte Lettieri den Schlusspunkt mit einem Doppelpack zum 5:2-Endstand. „Die zweite Halbzeit war nicht mehr so stark, dafür haben die Kräfte nachgelassen“, erklärte Maric. Grund dafür waren zahlreiche kurzfristige Ausfälle beim Abschlusstraining am Freitag: George Esendige, Patrick Bonny, David Miletic und Drion Panxhaj konnten nicht spielen, David Seiferling und Prescious Anene fehlten wegen Knieproblemen, ebenso Patrick Markovic.

Langzeitverletzt sind weiterhin Chris Balde, Giuseppe Mastrantonio und Mauro Chiurazzi. Bei Kapitän Chiurazzi gibt es aber positive Nachrichten: Er wird das Bezirksderby gegen Mühlheim am Samstag noch verpassen, kann aber bereits am Mittwoch, 24. September, im Nachholspiel gegen den VfL Nagold wieder mitwirken. „Wir hoffen, dass gegen Mühlheim die meisten Spieler zurückkehren. Auf diese erste Halbzeit in Tübingen lässt sich absolut aufbauen“, so BSV-Coach Maric abschließend.