BSV 07 Schwenningen: Blitzstart und Kantersieg – BSV mit einer Machtvorstellung in Tübingen

Landesligist BSV 07 Schwenningen feiert einen 5:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger SSC Tübingen und zeigt trotz zahlreicher Ausfälle eine starke Leistung.
Landesliga WFV: Der BSV 07 Schwenningen feierte einen klaren 5:2-Auswärtssieg beim Aufsteiger SSC Tübingen. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Bereits nach 14 Minuten führten sie durch Tore von Fabio Chiurazzi, Marek Osada und Vittorio Lettieri mit 3:0. Die Tübinger, zunächst sichtlich überfordert, wurden regelrecht an die Wand gespielt. Vor der Pause erhöhte Dario Holenstein auf 4:0.