Bsingen Ermittler nehmen mutmaßliche Dealer fest

Der 24-Jährige, der bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten und entsprechend vorbestraft ist, sowie der 22-Jährige wurden vorläufig festgenommen und am Dienstag, dem 3. März, beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, worauf die Beiden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.