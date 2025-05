Bryce Canyon: Ehepaar stürzt in Nationalpark in den Tod – Katze überlebt

Ehepaar stürzt in Nationalpark in den Tod – Katze überlebt

1 Das Tier wurde im Bryce Canyon Nationalpark neben den Leichen zweier Menschen gefunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Cavan Images/Sarah Monson Photography

Ein Ehepaar stirbt nach einem Sturz am beliebten Ausflugsziel im Bryce Canyon. Ihre Katze überlebt jedoch.









Link kopiert



Ein paar Kratzer, aber wohlauf: Ein Katze in den USA hat den tödlichen Sturz ihrer Besitzer in eine Schlucht in einem beliebten Nationalpark im Bundesstaat Utah offenbar ohne größere Verletzungen überlebt. Die Katze sei in einem schwarzen, weichen Transportbehälter im bei Touristen beliebten Bryce Canyon Nationalpark gefunden worden, erklärte die Tierschutzorganisation Best Friends Animal Society am Donnerstag. Der Behälter sei zwar „schmutzig und zerrissen“ gewesen. Die zwölf Jahre alte Katze habe den Sturz aber „anscheinend gut überstanden“.