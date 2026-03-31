Bryan Agu ist ein großes Talent: Diesen jungen Lahrer will der FC Bayern verpflichten

Vor acht Monaten wagte Bryan Agu den Schritt vom SC Lahr zum Karlsruher SC. Nun hat sogar der deutsche Rekordmeister großes Interesse an dem jungen Fußballer.
Es war ein glücklicher Tag im Leben von Bryan Agu, als der FC Bayern Kontakt mit ihm aufnahm. „Ich kam abends nach Hause und meine Mutter sagte: ‚Guck mal, da liegt etwas für dich auf dem Tisch‘.“ Es war ein Zettel, darauf eine Kontaktnummer vom FC Bayern München: Der Verein hat ihm die Aufnahme in seine Talent-Schmiede für Nachwuchsspieler angeboten.