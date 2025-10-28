Bruttoinlandsprodukt: Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über einem Jahr

1 Im dritten Quartal hat Südkoreas Wirtschaftswachstum wieder angezogen. (Archivfoto) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Robuste Exporte und mehr Konsum treiben Südkoreas Wachstum an. Gleichzeitig werden die Prognosen von einer verstärkten Konkurrenz aus China sowie Strafzöllen der USA getrübt.







Seoul - Südkoreas Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 1,2 Prozent gestiegen. Damit erzielt das Bruttoinlandsprodukt den stärksten Anstieg seit anderthalb Jahren, wie aus aktuellen Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht. Insbesondere sind robuste Exporte sowie ein sich erholender Konsum der Privathaushalte für das Wirtschaftswachstum verantwortlich. Dieser wurde unter anderem durch von der Regierung verteilte Geldgutscheine an die Bevölkerung angetrieben.