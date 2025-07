Brutale Vergewaltigung in Oberndorf

Weshalb hat sich die junge Frau wiederholt dem Täter ausgesetzt? Und weshalb duldete die eigene Ehefrau die brutalen sexuellen Übergriffe? Erkenntnisse darüber gibt es möglicherweise aus nichtöffentlicher Befragung.







Am zweiten Tag des Prozesses am Rottweiler Landgericht um die vielfache Vergewaltigung einer 21-Jährigen stand das Leben des Angeklagten aus Oberndorf im Mittelpunkt – in allen Facetten: vom Zuzug der Familie, als der heute 38-Jährige ein Kleinkind war, bis zum schweren, selbst verschuldeten Unfall 2004, seit dem er im Rollstuhl sitzt.